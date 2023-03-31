31.03.2023, 20:41
Полуторагодовалый ребенок утонул в водозаборе в волости Люганузе(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, вскоре после 16:00, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в муниципалитете Люганузе упал в воду полуторагодовалый мальчик, который играл во дворе со старшими детьми.
„Родственник ребенка вытащил мальчика из воды, и скорая помощь увезла ребенка в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка, — сообщили в полиции. — Водозабор для пожарных, куда упал ребенок, находится на частной территории и был обнесен забором. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, в том числе то, как дети оказались у воды“.