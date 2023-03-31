Полуторагодовалый ребенок утонул в водозаборе в волости Люганузе

„Родственник ребенка вытащил мальчика из воды, и скорая помощь увезла ребенка в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь ребенка, — сообщили в полиции. — Водозабор для пожарных, куда упал ребенок, находится на частной территории и был обнесен забором. Полиция выясняет обстоятельства происшествия, в том числе то, как дети оказались у воды“.