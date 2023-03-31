ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (401-й день) | Киев отверг идею Лукашенко о перемирии. Призыв может помешать РФ пополнить силы в Украине
Подводим итоги 401-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Вечером 30 марта и в ночь на 31 марта Россия атаковала украинскую территорию ударными беспилотными летательными аппаратами Shahed-136/131 из Брянской области, заявило командование Воздушных сил ВС Украины. Кроме того, в небе было зафиксировано до 5 других воздушных целей, предположительно - воздушных шаров, указала украинская сторона. По ее данным, ВСУ уничтожили 9 из 10 ударных дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам кратко подвел итоги 400 дней сопротивления страны военному вторжению РФ. По словам Зеленского, Украина сейчас готовит „активные действия“ для приближения победы. „Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы“, - сказал президент.
Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция стала последней из 30 стран - членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии.
Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, к которым допустят атлетов из России или Беларуси. Это протокольное решение принял кабинет министров страны по предложению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, который возглавляет Национальный олимпийский комитет.
Начинающийся в России 1 апреля весенний призыв может помешать Москве пополнить подразделения, воюющие в Украине, сообщается в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW). По мнению экспертов ISW, этих призывников в Украину, скорее всего, не отправят, но на них придется тратить ресурсы министерства обороны РФ, что „лишает Кремль возможности обучать резервистов и добровольцев“.
Российские власти могут попытаться набрать пополнение для войны, уговорив или заставив подписать контракты часть солдат, заканчивающих службу по призыву и в некоторой степени подготовленных для участия в боевых действиях, но такая попытка вряд ли принесет ожидаемый результат, считают в ISW.
Переговоры по урегулированию в Украине необходимо начать „уже сегодня“, заявил Александр Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту. „Надо четко понимать всем: сесть за стол переговоров и договариваться“, - сказал он.
Кроме того, Лукашенко поднял вопрос планируемого размещения российского ядерного оружия в республике. Правитель Беларуси назвал „безумцами“ тех, кто „до него“ подписал обязательства по выводу ЯО с территории страны. Лукашенко добавил, что с помощью ядерного оружия в республике он хочет „обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу“.
Лукашенко заявил, что готов разместить на территории страны не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие России. По его словам, нести ядерные боеголовки способны и российский ракетный комплекс „Искандер“, который уже получила белорусская армия, и переоборудованные самолеты Беларуси. „Вся инфраструктура создана и готова“, - цитирует слова Лукашенко БелТА. „Надо будет - мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие, - заявил белорусский правитель, подчеркнув: - Мы ни перед чем не остановимся“.
Говорить о войне в Украине Лукашенко начал с призыва к миру и даже сказал, что собирается предложить остановить боевые действия.
„Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Все, мертво. Замерли!“, - заявил Лукашенко, говоря о войне в Украине.
Украина отвергла идею Лукашенко о перемирии
В ответ на предложение белорусского руководителя объявить перемирие в войне России против Украины офис Зеленского повторил, что не согласится на прекращение огня, пока Россия не освободит захваченные территории.
„Еще раз по пунктам. Любое прекращение огня будет означать право России остаться на оккупированных территориях. Этого категорически нельзя допустить“, - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в твиттере.
В Буче прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине освобождения города от российских войск. „Символ зверств армии страны-оккупанта. Мы никогда не простим. Мы накажем каждого преступника“, - заявил президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины.
Помимо Зеленского в церемонии в Буче приняли участие президент Молдовы Майа Санду, премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович.
По случаю годовщины освобождения Бучи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что произошедшее год назад в этом пригороде Киева „не было единичным случаем“: „Эти хладнокровные казни были частью большого плана - плана Кремля по уничтожению украинцев, их национальной идентичности, их чувства бытия“. Она заверила, что военные преступники будут привлечены к ответственности. „Мы будем продолжать поддерживать усилия, направленные на то, чтобы Путин мог быть привлечен к ответственности за преступление агрессии. С этой целью мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это потребуется. Мы хотим справедливости для Украины и для украинцев“, - заключила Урсула фон дер Ляйен.
В перечне установленных погибших в Украине российских военных, который онлайн-издание „Медиазона“ ведет совместно с русской службы британской медиакорпорации BBC и командой волонтеров, уже 18 631 имя. Подсчет ведется по публикациям в СМИ, фотографиям с кладбищ, заявлениям чиновников и родственников погибших.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с осуждением „ужасающего насилия“, совершаемого в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.
„Эта война не поддается никакому объяснению. Это безумие должно закончиться, и мир должен быть найден“, - заявил Тюрк. По его словам, уже подтверждена гибель более 8400 и ранения более 14 000 гражданских лиц за истекшие 13 месяцев и это - „лишь вершина айсберга“. Фолькер Тюрк отметил, что большинство жертв было вызвано применением российскими войсками взрывных устройств широкого спектра действия в жилых кварталах.
Россия приняла новую внешнеполитическую стратегию, в которой Запад объявлен „экзистенциальной“ угрозой. Необходимость принятия новой стратегии вызвана текущими событиями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что в концепции „признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию“ России, исходящие, по его утверждению, от „действий недружественных государств“.
В пятницу в результате ракетного удара с самолета по Орехову в Запорожской области ранены двое гражданских, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, также два человека пострадали при обстреле Коммунарского района Запорожья.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил четырехлетнюю кредитную программу EFF для Украины на 15,6 млрд долларов.
Кредит станет крупнейшим для Украины с момента полномасштабного вторжения России и первым крупным пакетом финансовой помощи стране, находящейся в состоянии войны.
Программа рассчитана на два этапа. На первом деньги пойдут на удовлетворение неотложных потребностей страны и удержание стабильности. Второй этап - финансовая поддержка структурных реформ и евроинтеграции.
Постпреды всех стран-членов при Евросоюзе посетили Киев с совместным визитом. Это первый одновременный визит всех 27 послов стран-членов ЕС в Украину: такого не случалось даже до полномасштабного вторжения России.
За минувшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 12 авиационных и 5 ракетных ударов, а также совершили более 20 обстрелов из РСЗО, заявил Генштаб ВСУ. Украинские войска отбили более 30 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, при этом наиболее ожесточенные бои по-прежнему продолжаются за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку, сообщается в вечерней оперативной сводке Генштаба.
В ней также говорится, что удары по гражданским объектам Запорожья и других населенных пунктов Украины были нанесены баллистическими ракетами. „Для авиаударов противник также задействовал 6 ударных БпЛА типа „Шахед-136“ - все они были уничтожены нашими защитниками“, - отмечает украинское командование.
В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, отмечается далее. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы, 1 склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, указал украинский Генштаб.