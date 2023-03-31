ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (401-й день) | Киев отверг идею Лукашенко о перемирии. Призыв может помешать РФ пополнить силы в Украине

Российские власти могут попытаться набрать пополнение для войны, уговорив или заставив подписать контракты часть солдат, заканчивающих службу по призыву и в некоторой степени подготовленных для участия в боевых действиях, но такая попытка вряд ли принесет ожидаемый результат, считают в ISW.

Начинающийся в России 1 апреля весенний призыв может помешать Москве пополнить подразделения, воюющие в Украине , сообщается в очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW). По мнению экспертов ISW, этих призывников в Украину, скорее всего, не отправят, но на них придется тратить ресурсы министерства обороны РФ, что „лишает Кремль возможности обучать резервистов и добровольцев“.

Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, к которым допустят атлетов из России или Беларуси. Это протокольное решение принял кабинет министров страны по предложению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, который возглавляет Национальный олимпийский комитет.

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. За соответствующее решение проголосовали 276 турецких депутатов, никто не высказался против. Документ еще должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция стала последней из 30 стран - членов Североатлантического альянса, одобрившей присоединение к нему Финляндии.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам кратко подвел итоги 400 дней сопротивления страны военному вторжению РФ. По словам Зеленского, Украина сейчас готовит „активные действия“ для приближения победы. „Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы“, - сказал президент.

Вечером 30 марта и в ночь на 31 марта Россия атаковала украинскую территорию ударными беспилотными летательными аппаратами Shahed-136/131 из Брянской области, заявило командование Воздушных сил ВС Украины. Кроме того, в небе было зафиксировано до 5 других воздушных целей, предположительно - воздушных шаров, указала украинская сторона. По ее данным, ВСУ уничтожили 9 из 10 ударных дронов.

Переговоры по урегулированию в Украине необходимо начать „уже сегодня“, заявил Александр Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту. „Надо четко понимать всем: сесть за стол переговоров и договариваться“, - сказал он.

Кроме того, Лукашенко поднял вопрос планируемого размещения российского ядерного оружия в республике. Правитель Беларуси назвал „безумцами“ тех, кто „до него“ подписал обязательства по выводу ЯО с территории страны. Лукашенко добавил, что с помощью ядерного оружия в республике он хочет „обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу“.

Лукашенко заявил, что готов разместить на территории страны не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие России. По его словам, нести ядерные боеголовки способны и российский ракетный комплекс „Искандер“, который уже получила белорусская армия, и переоборудованные самолеты Беларуси. „Вся инфраструктура создана и готова“, - цитирует слова Лукашенко БелТА. „Надо будет - мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие, - заявил белорусский правитель, подчеркнув: - Мы ни перед чем не остановимся“.

Говорить о войне в Украине Лукашенко начал с призыва к миру и даже сказал, что собирается предложить остановить боевые действия.

„Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Все, мертво. Замерли!“, - заявил Лукашенко, говоря о войне в Украине.

Украина отвергла идею Лукашенко о перемирии

В ответ на предложение белорусского руководителя объявить перемирие в войне России против Украины офис Зеленского повторил, что не согласится на прекращение огня, пока Россия не освободит захваченные территории.