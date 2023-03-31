Недурно! Обнародованы зарплаты членов нового правления Eesti Energia

Андрус Дурейко поблагодарил новых коллег за теплый прием и доверие.

„Цель нового руководства Eesti Energia - успешно провести предприятие через ожидающие энергетический сектор изменения“, - сказал Дурейко и отметил, что Eesti Energia - международное предприятие, и у каждого предпринимаемого в компании шага есть влияние, распространяющееся за пределы Эстонии.

С апреля в руководстве Eesti Energia за обслуживание клиентов будет отвечать Келли Тосс-Каазик, за финансы - Марлен Тамм, за развитие - Кристьян Кухи и за стратегические проекты и научную деятельность - Райне Пайо. Месячная брутто-зарплата членов правления - 13 000 евро.

Исполнительным директором и председателем правления является Андрус Дурейко. Его месячная брутто-зарплата составляет 17 000 евро.

Зарплата прежнего руководителя Eesti Energia Хандо Суттера составляла около 20 000 евро в месяц.

Председатель совета Eesti Energia Анне Мере выразила признательность уходящему правлению, сказав, что одним из его важнейших достижений было создание долгосрочной стратегии и начало ее реализации.

Исполняющий сегодня последний день обязанности главы Eesti Energia Хандо Суттер поблагодарил всех работников Eesti Energia, клиентов и партнеров предприятия, при поддержке которых были реализованы проекты, которые казались девять лет назад невозможными.

„От имени уходящего правления Eesti Energia благодарю всех, кто внес свой клад на этом пути“, - сказал Суттер и пообещал в дальнейшем болеть за Eesti Energia, но уже в роли требовательного клиента.