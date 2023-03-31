„Пантер“ начинают финальную серию хоккейной лиги Coolbet. „Мы аутсайдеры, но постараемся этим воспользоваться“

Таллинский хоккейный клуб „Пантер“ обеспечили себе место в финале 19 марта, когда победили действующего чемпиона Эстонии тартусский „Вялк 494“, выиграв серию со счетом 3:1.

Финальная серия будет сыграна до трех побед. 8 и 9 апреля игры запланированы в Таллинне, пятая игра снова пройдет в Риге 15 апреля.

„После последней серии у нескольких игроков были небольшие травмы, и игроки устали. Несколько недель мы могли тренироваться более или менее в полном составе, что пошло на пользу команде. В то же время наблюдается небольшой спад напряжения“, — сказал на вчерашней тренировке нападающий и капитан „Пантер“ Кевин Паррас.

„У „Курбадс“ очень сбалансированная команда. У них четыре достойных пятерки, с очень известными хоккеистами, вернувшимися на родину на завершающий этап своей карьеры, и с хорошей молодежью, которая представляла сборную Латвии в молодежных командах. Это будет очень динамичный и конкурентоспособный хоккей“.

„До этого мы проигрывали им четыре раза, один раз домашняя игра переходила в овертайм. Мы аутсайдеры, но постараемся использовать это в своих интересах и постараемся удивить их“, — добавил Паррас.

Главный тренер „Пантер“ Мярт Эерме: „К счастью, у нас позади выходные, где мы смогли отдохнуть от тяжелой полуфинальной серии и посмотреть видео матчей соперника. Мы знаем, чего ожидать. Мы с нетерпением ждем этих игр. „Курбадс“ – это команда, которая легко может войти в тройку лучших в Латвии. Очень хорошо сбалансированная команда, четыре пятерки, полные опытных игроков. Мы счастливы играть в финальной серии спустя более чем 19 лет!“

Победитель Хоккейной лиги Coolbet будет награжден кубком, а первая тройка команд – медалями. Кроме того, будет вручен кубок чемпиона Эстонии, который будет вручен команде „Пантер“ как эстонскому клубу, занявшему самое высокое место в хоккейной лиге Coolbet. В то же время клуб „Пантер“ получает право представлять Эстонию в турнире Континентального кубка ИИХФ в новом сезоне.

Интересные факты перед финалом: