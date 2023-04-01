ИНТЕРВЬЮ | Максим Резник: когда россияне поймут, что Путин - лузер, будет страшное

„13 сентября, в мой день рождения, меня предупредили — это был человек из силовых структур — что на днях будет принято решение в связи с которым“ ваше пребывание на свободе, Максим Львович, не входит в планы руководства Российской Федерации“» - отвечает Резник на вопрос о причинах своего отъезда из России. - „Времени на сборы было мало, 16 сентября я уже улетел в Евреван, теперь осел в Вильнюсе“.