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01.04.2023, 08:30

ИНТЕРВЬЮ | Максим Резник: когда россияне поймут, что Путин - лузер, будет страшное

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Максим Резник
Максим Резник
ФОТО: Личный архив

В минувшие выходны в Риге прошла антивоенная конференция Форума свободной России. Представители российской оппозиции обсуждали ряд вопросов, среди которых - помощь украинским беженцам и российским политэмигрантам. Поднимался и вопрос о восстановления свободы и демократии в послевоенной России. Журналист RusDelfi побеседовал с одним из спикеров Форума, петербургским политиком Максимом Резником.

„13 сентября, в мой день рождения, меня предупредили — это был человек из силовых структур — что на днях будет принято решение в связи с которым“ ваше пребывание на свободе, Максим Львович, не входит в планы руководства Российской Федерации“» - отвечает Резник на вопрос о причинах своего отъезда из России. - „Времени на сборы было мало, 16 сентября я уже улетел в Евреван, теперь осел в Вильнюсе“.

Максим Львович, вы как российский политик и совсем свежий эмигрант, хорошо знаете настроения в стране. Что должно произойти, чтобы россияне наконец-то начали выступать против войны? Ведь в российских социальных сетях жены и матери российских военных, находящихся в Украине, больше инетерсуются выплатами для мобилизованных мужчин, сообщения, осуждающие российскую военную агрессию, в таких группах не встречаются.

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