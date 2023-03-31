Estonian Cell в третий раз объявил об остановке работы завода: ожидаемые темпы продаж не восстановились(1)
Расположенный в Кунда завод по производству целлюлозы из осины Estonian Cell остановит работу с 17 апреля до начала мая, чтобы предотвратить увеличение складских запасов в сложной конкурентной ситуации на экспортных рынках, пишет Ärileht.
Это уже третье закрытие завода из-за ситуации на рынке за последние месяцы. Ситуация неожиданна для завода, ориентированного на работу на полную мощность 24/7. В предыдущие 16 лет объем продаж определялся объемом производства. В условиях конкурентной ситуации, изменившейся во время и после энергетического кризиса, завод не смог восстановить утраченные объемы продаж во второй половине 2022 года.
По словам члена правления Estonian Cell Сийри Лахе, решение было болезненным как для завода, так и для сотрудников, поскольку из-за высокой себестоимости продукция уже не настолько конкурентоспособна на внешних рынках, как раньше. „Мы находимся в ситуации, когда наши продажи ожидаемыми темпами не восстанавливаются“, — заявила Лахе.
Трудности у завода начались в августе прошлого года, когда цены на электроэнергию и газ многократно выросли. Существенный удар по конкурентоспособности завода был нанесен в ситуации, когда другие европейские страны оказали существенную поддержку отрасли во время энергетического кризиса. В прошлом году компания Estonian Cell заплатила за энергию в общей сложности более 44 миллионов евро, в то время как в докризисные годы такие затраты составляли порядка 17 миллионов евро. „К сожалению, мы потеряли несколько производств в условиях жесткой конкуренции, и невозможно восстановить их за несколько месяцев на глобально усложнившихся рынках“, — объяснила Лахе.
По словам Лахе, со стороны государства промышленность не ждет пособий, а только гарантии конкурентной среды. „Энергоемкая отрасль еще до энергетического кризиса находилась в неравной конкурентной ситуации. Так что до сегодняшнего дня мы ежегодно платили на 3-4 миллиона евро больше в виде платы за возобновляемую энергию и сетевой платы, чем в других европейских промышленно развитых странах, которые ценят древесину“.
В период энергетического кризиса однобокость конкурентной картины еще более усилилась. Лахе пояснила, что даже Швеция поддержала экспортеров во время энергетического кризиса, выделив в конце 2022 года 214 млн евро специально на поддержку энергоемкой отрасли.
Лахе подчеркивает, что конкурентоспособности эстонских предприятий можно способствовать и другими способами, помимо выплаты пособий, например, перекладывая плату за возобновляемую энергию с плеч всех потребителей на государственный бюджет. „Это сделала Финляндия, а недавно и Чехия. Это помогло бы всем жителям лучше справляться в условиях продолжающегося роста цен, а также оказало бы большую помощь энергоемкой промышленности, которая была отмечена как уязвимая группа почти во всех рекомендуемых мерах Европейского союза“, - сказала Лахе, добавив, что рекомендация установить налоговый потолок для возобновляемых источников энергии, по крайней мере для энергоемких отраслей, действует в Европейском союзе с 2014 года.
По словам Сийри Лахе, завод работает на долгосрочно растущих рынках. Таким образом, несмотря на остановку завода, останутся в силе планы развития Estonian Cell по увеличению производственной мощности завода до 200 000 тонн в год и запуску собственного нового решения по производству энергии на основе биоотходов не позднее 2026 года.