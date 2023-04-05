КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛЛИНН | Жертвами убийцы стали две женщины и ребенок: история мясника с улицы Сыле

8 июля 2000 года жители таллиннской девятиэтажки по адресу Сыле, 35 вызвали сантехников. Канализация забилась, вода стояла в раковинах, слив туалетов не работал. Для не особо старого в общем-то дома проблема была нехарактерна, а потому понаблюдать за очистительными работами вышло немало любопытных. Причину затора коммунальщики установили быстро – труба забилась мясом. Казалось, кто-то всего лишь выбросил испортившуюся еду, предположительно, свинину. Однако один из жильцов обратил внимание на не совсем характерный для свинины цвет, а женщину-медика поразило, что куски были не просто хаотично порублены, а профессионально порезаны.