КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛЛИНН | Жертвами убийцы стали две женщины и ребенок: история мясника с улицы Сыле(18)
Летом 2000 года мясник таллиннского Центрального рынка пришел в полицейский участок и заявил о пропаже жены, пасынка и тещи. Мол, уехали на дачу - и два месяца ни слуху, ни духу. Тем временем в доме самого „потерпевшего“ канализация засорилась чем-то похожим на рубленую свинину. С помощью бывшего комиссара криминальной полиции Артура Чулицкого RusDelfi восстанавливает подробности того дела.
8 июля 2000 года жители таллиннской девятиэтажки по адресу Сыле, 35 вызвали сантехников. Канализация забилась, вода стояла в раковинах, слив туалетов не работал. Для не особо старого в общем-то дома проблема была нехарактерна, а потому понаблюдать за очистительными работами вышло немало любопытных. Причину затора коммунальщики установили быстро – труба забилась мясом. Казалось, кто-то всего лишь выбросил испортившуюся еду, предположительно, свинину. Однако один из жильцов обратил внимание на не совсем характерный для свинины цвет, а женщину-медика поразило, что куски были не просто хаотично порублены, а профессионально порезаны.