ВИДЕО | Баскетболист „Калев/Крамо“ признан самым ценным игроком марта Кубка Европы ФИБА

22-летний уроженец Пярну Артур Конончук, набирал в среднем 16,7 очка и совершал 8,7 подбора в трех играх, проведенных в марте. Он забросил 11 из 16 трехочковых (69%).

Все три игры были чрезвычайно важны для „Калев/Крамо“. 6 марта „Бамберг“ потерпел поражение в первом матче четвертьфинала в спортзале „Калев“ со счетом 80:77, у Конончука было набрано 22 очка и сделано 10 подборов. Спустя неделю уже немецкий клуб потерпел поражение в ответной встрече со счетом 85:67. Большой вклад в победу внёс Конончук, который набрал 17 очками и совершил 8 подборов.

В среду „Калев/Крамо“ обыграл „Шоле“ со счетом 80:73 в первой игре полуфинала, состоявшегося в ледовой арене „Тондираба“, Конончук сумел набрать 11 очков и совершить 8 подборов из-за вирусного заболевания.

В целом за сезон Конончук набирал в среднем 13,2 очка и совершал 5,8 подбора в еврокубке.

Ответный полуфинальный матч состоится 5 апреля во Франции. В финал выходит команда, набравшая больше очков по сумме двух встреч. Delfi TV покажет игру в прямом эфире.

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