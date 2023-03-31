Костомарова подготавливают к протезированию

Как стало известно „СЭ“, в состоянии фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова, есть улучшения, но выписывать его пока не планируют.

Также есть разговоры о переводе 46-летнего спортсмена в клинику Германии для создания и установки протезов, но это будет зависеть от его состояния. Возможно также, что близкие Костомарова выберут центр протезирования в России. Решение о переводе принимает Роман вместе с женой.

Врачи из Германии консультировали российских специалистов на протяжении всего лечения по видеосвязи, говорит источник „СЭ“. На этих консультациях также присутствовала жена Костомарова Оксана Домнина.

Пара профессоров иногда приезжала для корректировки лечения. На данный момент, они ищут возможность его откормить, чтобы дальше думать насчет протезов.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе его госпитализировали с пневмонией – сообщалось, что на фоне осложнений фигурист перенес частичную ампутацию конечностей.

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