ЧП и криминал
31.03.2023, 12:20

ВИДЕО | Вы его знаете? Полиция просит помощи в поисках „веселого“ вандала

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Ляэнеская префектура полиции просит помощи в поисках потенциально самого „веселого“ вандала Эстонии.

Полиция просит помощи в установлении личности изображенного на видео мужчины. Его подозревают в совершении в декабре 2022 года в Курессааре преступления против имущества.

Полиция просит всех, кто узнает этого человек, сообщить об этом по номеру 4549 758 или имейлу ilme.ounapuu@politsei.ee.

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