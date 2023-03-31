МНЕНИЕ | Еще раз о причинах переноса советских памятников, или Дедушка Ленин на службе современной пропаганды

Многие люди среднего и старшего поколения с детства впитали в себя навязанные через литературу, фильмы, плакаты и иные способы пропаганды советские догмы, от которых и по прошествии многих лет избавиться весьма непросто, хотя сама жизнь подсказывает необходимость переосмысления прошлого ради того, чтобы идти дальше.