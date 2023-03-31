31.03.2023, 17:10
МНЕНИЕ | Еще раз о причинах переноса советских памятников, или Дедушка Ленин на службе современной пропаганды(3)
У Ленина было все для комфортной жизни
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Ностальгия по советскому детству и юности вовсю используется российской пропагандой ради того, чтобы внести раскол между русскоязычным населением бывших союзных республик и нынешним национальным руководством независимых государств, отмечает публицист Дмитрий Иванов.
Многие люди среднего и старшего поколения с детства впитали в себя навязанные через литературу, фильмы, плакаты и иные способы пропаганды советские догмы, от которых и по прошествии многих лет избавиться весьма непросто, хотя сама жизнь подсказывает необходимость переосмысления прошлого ради того, чтобы идти дальше.