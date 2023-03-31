СХЕМЫ | Внимание! На следующей неделе маршруты 27 таллиннских автобусных линий будут направлены в объезд

Для всех местных жителей будет обеспечен доступ (см. схемы). Проезжая через зону стройки нужно соблюдать осторожность, следовать указаниям знаков и инструкциям работников объекта, а также убедиться в безопасности движения рядом с работающими механизмами.

С 4 апреля по 31 мая 2023 года в объезд будут направлены автобусные линии №1, 2, 8, 9, 11, 14, 18, 18A, 20, 20A, 23, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 44, 46, 48, 51, 55, 60, 63, 67 и 68, также изменится маршрут автобусной линии №15.

Остановки на маршруте объезда в центре города:

„Виру“ на Пярнуском шоссе в направлении Нарвского шоссе (временная остановка) на линиях №14, 18, 18А – конечная остановка на Пярнуском шоссе после Драмтеатра (из автобусного терминала Виру эти маршруты больше не отправляются). Пересадка на остановке „Виру“ на линии №5, 20, 20А, 36 и 73.

Остановка „Эстония“ на Театральной площади: маршруты №3, 9, 11, 15, 16, 17, 17A, 23, 31, 54, 55, 67, 68.

Остановка „Каубамая“ на улице Каубамая: троллейбусные маршруты №1 и 3, автобусные маршруты №2, 11, 42, 46. Со стороны т/ц „Каубамая“ остановки маршрутов 3, 31, 46, 55.

Из автобусного терминала „Виру“ будут отправляться маршруты автобусов №1, 29, 40, 48, конечная остановка этих маршрутов – на улице Лайкмаа, на остановке маршрутных линий. На этих линиях изменится только маршрут в направлении центра города.

За изменениями и графиками можно следить на странице https://transport.tallinn.ee/ .

На странице, посвященной строительству трамвайной линии в Старый порт - www.tallinn.ee/ru/vanasadamatramm , пользователи общественного транспорта могут получить детальный обзор изменений в работе маршрутов, а водители могут найти информацию об организации дорожного движения и схемы объезда.