ОТ РЕДАКЦИИ | На коалиционных переговорах все козыри у реформистов

Коалиционные переговоры продолжаются уже почти месяц, и нет оснований сомневаться, что в новое правительство войдут реформисты, социал-демократы и примкнувшие к ним Eesti 200. Все козыри находятся в руках реформистов, потому что у них много разных вариантов, кому сделать предложение, а без них никак не обойтись, учитывая, что едва ли Eesti 200 и социал-демократы готовы войти в коалицию вместе с EKRE.

Для реформистов такая позиция выгодна, она дает понять вероятным коллегам по коалиции, что обещать - не значит жениться, и заменить их на центристов или Isamaa проще простого. Уже перед выборами Центристская партия и Isamaa показательно дистанцировались от EKRE, намекнув, что и они хотят править страной вместе с реформистами. Реформисты таким образом могут рассчитывать на отзывчивость Eesti 200 и социал-демократов, а также получат шанс реализовать реформу налоговой системы, о которой они долго мечтали: а именно отменить ступенчатый подоходный налог.

Так называемый „налоговый горб“ сильнее всего влияет на прослойку людей, чей ежемесячный доход составляет от 1200 до 2100 евро. Отмена этого „горба“ является для реформистов „делом чести“. В предыдущем правительстве Каи Каллас, как и в правительстве Юри Ратаса, весомое слово имели Isamaa, которые сумели реализовать свою программу и сделать приятное своим крупным спонсорам. Теперь же, когда Isamaa нет и Eesti 200 и социал-демократы очень стремятся попасть в правительство, а потому ведут себя довольно уступчиво, реформисты могут сделать приятное самим себе. Кроме того, в этот раз у реформистов помимо „кнута“ - возможной коалиции с центристами и Isamaa - есть и „пряник“ для младших партнеров: они получили уже место премьер-министра и желают получить место комиссара в Европейской комиссии. А это значит, что место председателя Рийгикогу достанется либо Eesti 200, либо социал-демократам, потому что на трех стульях, как известно, усидеть нельзя.