Суд оправдал нарвитянку, оштрафованную за автомобильный коврик в форме карты России без Крыма(5)
В январе этого года Идаская префектура полиции оштрафовала нарвитянку Ирину на сумму 400 евро за то, что в салоне ее автомашины на приборной панели находился резиновый мат в форме карты России в общепризнанных границах, окрашенный в цвета российского триколора, пишет gazeta.ee.
Штраф был выписан за наличие в машине „символа, связанного с агрессивными актами Российской Федерации и совершенным в Украине геноцидом“. Женщина обратилась в суд, и в конце марта Вируский уездный суд снял с нее неправомерный штраф.
Не символ, а просто коврик с ключами
В конце прошлого года рано утром Ирина пересекала границу в Нарве. Коврик в форме очертаний карты России, который женщине подарили лет десять назад, как обычно, находился на приборной панели. На нем лежали ключи и другие мелкие предметы. При осмотре машины на границе сотрудник погранохраны, заметив коврик, позвал другого сотрудника Департамента полиции и погранохраны, который и составил протокол о нарушении.
По словам защитника Ирины, нарвского юриста Александра Гамазина, составленный протокол и штраф были неправомерными, с чем согласился и Вируский уездный суд. Александр Гамазин рассказал „Нарвской газете“, какие аргументы он привел в суде, защищая Ирину.
Во-первых, подчеркнул юрист, когда речь идет о запрещенном символе агрессии, должна иметь место его публичная демонстрация, чего в данном случае не было. Разумеется, Ирина в 4 часа утра в темную декабрьскую ночь не то что не хотела, а даже не могла физически демонстрировать кому-то снаружи то изделие, которое находилось внутри автомобильного салона. Ей и в голову не пришло, что такой бытовой предмет кто-то будет вообще осматривать.
„Следовательно, этот предмет не демонстрировался для окружающих – участников дорожного движения или для пешеходов, а находился в салоне исключительно для нужд водителя или его пассажира. Подчеркну, что экспонирование символа всегда предполагает вызывающий показ, желание спровоцировать реакцию окружающих (например, „А я вот против вашего запрета!“, или „А я за Россию в этой войне!“ и т.п.), то есть должен быть умысел на нарушение запрета показывать запрещенный символ“, – пояснил юрист.
Карту России можно увидеть в учебниках
Что касается самого вида автомобильного коврика в форме очертаний карты РФ и надписи „Россия“ на нем, то, подчеркнул юрист, очертания какого-либо государства, в том числе агрессивного или террористического, сами по себе не могут быть символом агрессии и геноцида в Украине, если только это картографическое изображение не включает в себя, например, аннексированные территории.
„Поскольку рассматриваемый бытовой предмет имеет общепризнанный абрис Российской Федерации, то это картографическое изображение России не является противоправным. Оно экспонируется, в частности, в передачах Эстонского телевидения, например, в комментариях военных экспертов. Оно сохраняется в учебниках по географии и в библиотечных атласах, а также на обложках книг в магазинах Эстонии“, – повторил юрист аргументы в защиту Ирины, которые он приводил на суде. В частности, карта России иллюстрирует обложку книги Маши Гессен „Tulevik on ajalugu: kuidas totalitarism Venemaal taas maad võttis“ («Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию“ – ред.), которую можно увидеть во многих книжных магазинах и супермаркетах.
Александр Гамазин согласен, что и само по себе изображение России, без сомнения, вызывает раздражение (и даже более сильные чувства) у многих лиц, кто потрясен агрессивной войной России в центре Европы. „Но KarS § 151¹ lg 1 регулирует не чувства должностных лиц, связанные с образом нынешней России, а действия частных или юридических лиц, которые умышленно выставляют символы, связанные с конкретными действиями Российского государства, а именно – с военной агрессией и геноцидом РФ“, – подчеркнул он.
Юрист: закон регулирует не эмоции, а действия людей
Но даже, повторяет защитник, если некий символ явно связан с действиями геноцида и/или военными преступлениями, то для полного состава KarS § 151¹ lg 1 необходимо, чтобы демонстрирование этого предмета производилось таким образом, чтобы оно (это действие обвиняемого в проступке лица) поддерживало или оправдывало агрессию, геноцид или военные преступления.
А каким образом 10-летнее нахождение резинового автомобильного коврика в автомашине, которой управляла Ирина, является поддержкой или одобрением военной агрессии России в Украине? Никаким, поскольку это пребывание предмета внутри автомашины ни на кого не направлено, ни на кого не воздействовало в качестве призыва или в качестве отношения к войне России в Украине“, – пояснил Александр Гамазин.
Суд с аргументами нарвского юриста согласился и отменил решение PPA, а также прекратил процесс по проступку из-за отсутствия состава данного правонарушения. Также суд постановил возместить Ирине понесенные ею расходы на оказание правовой помощи, а „вещественное доказательство“ – тот самый пресловутый коврик – вернуть владелице автомашины.
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