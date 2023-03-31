Суд оправдал нарвитянку, оштрафованную за автомобильный коврик в форме карты России без Крыма

Штраф был выписан за наличие в машине „символа, связанного с агрессивными актами Российской Федерации и совершенным в Украине геноцидом“. Женщина обратилась в суд, и в конце марта Вируский уездный суд снял с нее неправомерный штраф.

Не символ, а просто коврик с ключами

В конце прошлого года рано утром Ирина пересекала границу в Нарве. Коврик в форме очертаний карты России, который женщине подарили лет десять назад, как обычно, находился на приборной панели. На нем лежали ключи и другие мелкие предметы. При осмотре машины на границе сотрудник погранохраны, заметив коврик, позвал другого сотрудника Департамента полиции и погранохраны, который и составил протокол о нарушении.

По словам защитника Ирины, нарвского юриста Александра Гамазина, составленный протокол и штраф были неправомерными, с чем согласился и Вируский уездный суд. Александр Гамазин рассказал „Нарвской газете“, какие аргументы он привел в суде, защищая Ирину.

Во-первых, подчеркнул юрист, когда речь идет о запрещенном символе агрессии, должна иметь место его публичная демонстрация, чего в данном случае не было. Разумеется, Ирина в 4 часа утра в темную декабрьскую ночь не то что не хотела, а даже не могла физически демонстрировать кому-то снаружи то изделие, которое находилось внутри автомобильного салона. Ей и в голову не пришло, что такой бытовой предмет кто-то будет вообще осматривать.

„Следовательно, этот предмет не демонстрировался для окружающих – участников дорожного движения или для пешеходов, а находился в салоне исключительно для нужд водителя или его пассажира. Подчеркну, что экспонирование символа всегда предполагает вызывающий показ, желание спровоцировать реакцию окружающих (например, „А я вот против вашего запрета!“, или „А я за Россию в этой войне!“ и т.п.), то есть должен быть умысел на нарушение запрета показывать запрещенный символ“, – пояснил юрист.

Карту России можно увидеть в учебниках