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03.04.2023, 09:15

Глава шиномонтажки возмущен ситуацией с заменой резины: „сколько людей еще должно пострадать, чтобы правила изменились?“

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„в нашем климате зима не заканчивается 31 марта“
Kristjan Suurekivi
Rehvid Pluss
Грузовик съехал в поле из-за скользкой дороги
Грузовик съехал в поле из-за скользкой дороги
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Все жители Эстонии зимой, как это и предусмотрено правилами, используют шипованную резину. Однако каждый год возникает непонятная ситуация, поскольку, согласно действующему законодательству, использование шипованных шин следует прекратить с 31 марта, при том, что в нашем климате и в конце апреля может выпасть много снега, пишет исполнительный директор шиномонтажной фирмы Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.

Согласно постановлениям, разрешается использовать шипованные шины до конца апреля в случае зимних погодных условий, но обязательство по угадыванию того, когда дороги станут скользкими и достаточно ли сейчас зимние условия в понимании закона, возложена на водителей.

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