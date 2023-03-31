Дорогу искусственному интеллекту: предприятия получили десятки тысяч евро для разработки инновационных решений в своем производстве

LightCode Photonics планирует применять искусственный интеллект для разработки продуктов. Терье Эйхельманн, соучредитель компании и директор по развитию бизнеса, сказала, что программа, созданная Технополем, и возможности поддержки наукоемких компаний в использовании решений искусственного интеллекта, безусловно, являются вишенкой на торте для любой компании, которая хочет иметь большее влияние и разрабатывать более разумные решения.

„Послужной список участников программы развития искусственного интеллекта Технополя до сих пор иллюстрирует растущий интерес и потребность в искусственном интеллекте. Я рад, что целых 14 компаний смогли выполнить план и доказать в финале, как ИИ принесет им как технологический, так и бизнес-успех. Эти пилотные проекты хорошо показывают, как решения ИИ можно использовать для инноваций в самых разных компаниях и областях“, — сказал Горошко, добавив, что программа развития ИИ соответствует цели Технополя по поддержке компаний, меняющих мир.

В ходе двухдневного семинара 17 компаний разработали свои пилотные проекты, работой которых руководили опытные ключевые менторы и эксперты по искусственному интеллекту. По окончании семинара план проекта и результаты работы были представлены экспертному совету, отобранные команды которого также получили финансирование для реализации проекта. В состав группы экспертов вошли Андри Харан (Министерство экономики и коммуникаций), Юхан Мадис Gerr (Flow It), Карте Эльяс (Центр искусственного интеллекта и робот отехники AIRE-EDIH), Меэлис Бергманн (Flir Systems) и Вельо Коннимойс (Radius Machining).

„Благодаря программе LightCode Photonics может создавать большую ценность для своих клиентов с помощью решений ИИ, и, в широком плане, помогает промышленному сектору быть более конкурентоспособным за счет робототехники и увеличивать экспортные мощности. Наша 3D-камера с искусственным интеллектом поможет роботам лучше функционировать в будущем, работать более рентабельно и более устойчиво во всех смыслах. Эксперты и наставники, включенные в программу, являются бесспорными лидерами в своей области, с которыми преодоленное невозможное становится захватывающим путешествием для каждой компании“, — сказал Эйхельманн.

Nordecon хочет решить проблему, как максимально эффективно получить наглядный и в то же время всесторонний обзор того, что происходит на строительной площадке, и как использовать собранные данные в оперативном управлении строительной деятельностью. Компания получила 35 000 евро на разработку своего решения. Ристо Вахенурм, руководитель проекта цифровых решений Nordecon, сказал, что их цель — стать лидером рынка в области управления на основе данных в строительном секторе. „Семинар по искусственному интеллекту помогает сосредоточиться на самом главном и дает нам дополнительную возможность протестировать инновационные решения“, — сказал Вахенурм. По его словам, семинар оправдал их ожидания: „Команда и менторы Технополя преданы своему делу и поддерживают участника в процессе. Рекомендую участие всем командам, чьи проблемы, которые необходимо решить, предположительно могут быть решены с помощью искусственного интеллекта“.

Участники семинара: Horizon Cellulose and Paper, 10Lines, Päts, RAIKU Packaging, Robus Athletic, Elcogen, Grader Service, Hansavest Koolituskeskus, Kodatek, LightCode Photonics, Marduk Technologies, Nordecon, Pinni Manufaktuur, Solarstone, Solintel, Springmar, Tarmetec .

Решения разработали: Net Group, Leanest, Gurud, Falconers, Codelive, TalTech, Superhands, Проэксперт, Robotmees, Flowbase, Inspirators!