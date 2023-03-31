Пост в Facebook может обойтись пациентке в 83 000 евро

Опубликовавшая пост в Facebook Мария (фамилия известна редакции – Т. Й.), в котором она критически отозвалась о работе пластического хирурга, может лишиться собственного жилья. Клиника красоты подала на женщину в суд, уже прошли заседания в судах низшей инстанции, вскоре дело будет рассматривать Государственный суд. Если Госсуд согласится с решением уездного суда, матери-одиночке, получающей зарплату ниже среднего, придется заплатить клинике свыше 83 000 евро. Таких денег у женщины нет, и ей придется продать квартиру. Можно ли вообще критиковать работу врача? И если можно, то какими словами? И каким может быть разумное наказание за критику?