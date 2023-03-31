Новости Эстонии
31.03.2023, 19:06

Пост в Facebook может обойтись пациентке в 83 000 евро

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Пациентка опубликовала в закрытой группе в Facebook пост о неудачной операции по коррекции груди, и клиника эстетической и пластической хирургии подала на женщину в суд, пишет издание Eesti Päevaleht.

Опубликовавшая пост в Facebook Мария (фамилия известна редакции – Т. Й.), в котором она критически отозвалась о работе пластического хирурга, может лишиться собственного жилья. Клиника красоты подала на женщину в суд, уже прошли заседания в судах низшей инстанции, вскоре дело будет рассматривать Государственный суд. Если Госсуд согласится с решением уездного суда, матери-одиночке, получающей зарплату ниже среднего, придется заплатить клинике свыше 83 000 евро. Таких денег у женщины нет, и ей придется продать квартиру. Можно ли вообще критиковать работу врача? И если можно, то какими словами? И каким может быть разумное наказание за критику?

„Мы исходим из того, что в ходе данного спора вели себя справедливо и не выходя за рамки этических норм, - сказал Маргус Крюйнвальд, руководитель клиники эстетической и пластической хирургии ArtiaClinic, которая подала на Марию в суд.

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RusDelfi
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