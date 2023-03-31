С апреля Больничная касса Эстонии становится Кассой здоровья. Что это меняет?(3)
С 1 апреля вступает в силу поправка к закону, согласно которой Больничная касса Эстонии будет переименована в Кассу здоровья. Новое название больше, чем прежде, подчеркивает конечную цель деятельности организации, заключающуюся в сохранении и восстановлении здоровья людей, а не только в оплате лечебных счетов. Главной ролью Кассы здоровья, конечно, остается предоставление людям максимально качественной помощи посредством финансирования медицинских услуг, и это не изменится со сменой названия.
По словам министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, новое название не означает изменения главной роли организации в общей картине системы здравоохранения Эстонии. „Касса здоровья продолжает оставаться центром и хранителем солидарной системы финансирования здравоохранения, который должен гарантировать населению получение необходимой им помощи независимо от их дохода и отвечает за то, чтобы медицинская помощь, полученная за счет государственных налогов, была максимально качественной, — сказал министр Пееп Петерсон. — У Кассы здоровья есть очень мощное средство воздействия и рабочий инструмент — это установленный порядок того, как и за что платит Касса здоровья, и собираемая ею база данных. Нужно активнее использовать данные, чтобы достичь наилучшего результата для состояния здоровья человека“.
„Новое название лучше учитывает добавленные за последние пять лет задачи по борьбе с инфекционными заболеваниями, оказанию услуг незастрахованным лицам, а также возросшую роль в организации медицинской помощи семейных врачей и фокусирование деятельности на раннем выявлении проблем со здоровьем и предотвращении случаев нарушения здоровья, — сказал председатель правления Кассы здоровья Райн Лаане. — Касса здоровья является не просто пассивным плательщиком счетов за лечение, а поддерживает предоставление медицинских услуг и их оплату благодаря созданной целостной, ориентированной на человека системе, в которой важное значение имеют и конечные результаты для состояния здоровья. Доступность необходимой медицинской помощи, интеграция медицинских услуг, эффективное сотрудничество и обмен информацией как в сфере здравоохранения, так и в социальной сфере помогают нам достичь лучших результатов в отношении сохранения здоровья населения“.
Больничная касса Эстонии является общественно-правовым юридическим лицом, основной функцией которого на момент его создания было администрирование солидарной системы медицинского страхования и предоставление застрахованным лицам компенсаций медицинского страхования.
Сегодня у организации появилось больше задач, поскольку она теперь отвечает и за неотложную медицинскую помощь людям, не охваченным медицинским страхованием, а также за деятельность, связанную с охраной здоровья населения. Больничная касса Эстонии приняла на себя новые обязательства в системе здравоохранения населения – такие как закупка лекарств, необходимых для контроля и борьбы с инфекционными заболеваниями, закупка вакцин, возмещение ущерба от вакцин, а также ответственность за организацию системы медицинской помощи семейных врачей.
В связи с изменившимися задачами стала актуальной и смена юридического названия Больничной кассы Эстонии на Кассу здоровья, что подчеркивает конечную цель деятельности организации – сохранение и восстановление здоровья человека, а не только оплату медицинских счетов.
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