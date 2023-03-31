С апреля Больничная касса Эстонии становится Кассой здоровья. Что это меняет?

По словам министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона, новое название не означает изменения главной роли организации в общей картине системы здравоохранения Эстонии. „Касса здоровья продолжает оставаться центром и хранителем солидарной системы финансирования здравоохранения, который должен гарантировать населению получение необходимой им помощи независимо от их дохода и отвечает за то, чтобы медицинская помощь, полученная за счет государственных налогов, была максимально качественной, — сказал министр Пееп Петерсон. — У Кассы здоровья есть очень мощное средство воздействия и рабочий инструмент — это установленный порядок того, как и за что платит Касса здоровья, и собираемая ею база данных. Нужно активнее использовать данные, чтобы достичь наилучшего результата для состояния здоровья человека“.

„Новое название лучше учитывает добавленные за последние пять лет задачи по борьбе с инфекционными заболеваниями, оказанию услуг незастрахованным лицам, а также возросшую роль в организации медицинской помощи семейных врачей и фокусирование деятельности на раннем выявлении проблем со здоровьем и предотвращении случаев нарушения здоровья, — сказал председатель правления Кассы здоровья Райн Лаане. — Касса здоровья является не просто пассивным плательщиком счетов за лечение, а поддерживает предоставление медицинских услуг и их оплату благодаря созданной целостной, ориентированной на человека системе, в которой важное значение имеют и конечные результаты для состояния здоровья. Доступность необходимой медицинской помощи, интеграция медицинских услуг, эффективное сотрудничество и обмен информацией как в сфере здравоохранения, так и в социальной сфере помогают нам достичь лучших результатов в отношении сохранения здоровья населения“.