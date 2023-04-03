Материал Politico доставил массу неприятностей. Несвоевременная реакция минобороны обернулась лживым обвинением против Эстонии

В программе ETV „Первая студия“, вышедшей в эфир из Брюсселя в среду, среди прочего обсуждалась и статья Politico, в которой был представлен ряд злонамеренно ложных утверждений об Эстонии. Politico устами источников описал, как работает, так сказать, схема: эстонцы отправляют в Украину свое старое оружие, которое больше не производится, и просят долю от цены нового оружия в качестве компенсации. Европейский фонд мира (EPF) — это фонд ЕС, в который страны-члены вносят взносы в соответствии с размером своей экономики и из которого они могут получить замену тому, что отправили в Украину. Это так называемая „восстановительная стоимость“.