Новости Эстонии
03.04.2023, 08:15

Материал Politico доставил массу неприятностей. Несвоевременная реакция минобороны обернулась лживым обвинением против Эстонии

 
Марина Кальюранд: „Мы должны были вовремя дать свой комментарий!“
Politico также обвинил Эстонию в обмене ракетных комплексов типа „Стрела“ на „Стингеры“ под видом помощи Украине. В Эстонии ракет типа „Стрела“ не было.
Politico также обвинил Эстонию в обмене ракетных комплексов типа „Стрела“ на „Стингеры“ под видом помощи Украине. В Эстонии ракет типа „Стрела“ не было.
ФОТО: Reuters/Scanpix

Министерство обороны по-прежнему твердо убеждено в том, что статья Politico содержала ложь и была злонамеренной попыткой подорвать помощь Украине и единство союзников, пишет Eesti Päevaleht.

В программе ETV „Первая студия“, вышедшей в эфир из Брюсселя в среду, среди прочего обсуждалась и статья Politico, в которой был представлен ряд злонамеренно ложных утверждений об Эстонии. Politico устами источников описал, как работает, так сказать, схема: эстонцы отправляют в Украину свое старое оружие, которое больше не производится, и просят долю от цены нового оружия в качестве компенсации. Европейский фонд мира (EPF) — это фонд ЕС, в который страны-члены вносят взносы в соответствии с размером своей экономики и из которого они могут получить замену тому, что отправили в Украину. Это так называемая „восстановительная стоимость“.

„Эта история полна лжи“, — заявил канцлер министерства обороны Кусти Салм во вторник утром после публикации статьи в Politico. „Идея состоит в том, чтобы иметь возможность восстановить обороноспособность для стран, предоставивших помощь“, — добавил он. Он отметил, что Эстония предоставила помощь в размере 400 миллионов, а вернула менее половины этой суммы — 150 миллионов.

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