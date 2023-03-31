В таллиннском районе сотни людей остались без электричества(4)
В микрорайонах Мустйыэ и Лиллекюла в таллиннском Кристийне люди с утра четверга сидят без электричества. По состоянию на утро пятницы без электричества остаются около ста клиентов.
В полночь электроэнергии не было у более чем 400 домохозяйств. Бригада техников Elektrilevi работала всю ночь и части потребителей вернули электричество.
Предприятие обещает полностью устранить неполадки к обеду пятницы.
Причиной сбоя стали неисправности в наземном кабеле.
Местная жительница Маргит сказала Delfi, что люди остались без электричества в четверг в 8.30. По ее словам, это не первая такая ситуация за этот месяц. Последний раз авария произошла 7 марта. Тогда электричества не было 3 или 4 часа.
Elektrilevi принесла клиентам извинения за причиненные неудобства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.