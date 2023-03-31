Новости Эстонии
31.03.2023, 09:28

В таллиннском районе сотни людей остались без электричества

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Sajad tallinlased veedavad õhtut küünlavalgel.
Sajad tallinlased veedavad õhtut küünlavalgel.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В микрорайонах Мустйыэ и Лиллекюла в таллиннском Кристийне люди с утра четверга сидят без электричества. По состоянию на утро пятницы без электричества остаются около ста клиентов.

В полночь электроэнергии не было у более чем 400 домохозяйств. Бригада техников Elektrilevi работала всю ночь и части потребителей вернули электричество.

Предприятие обещает полностью устранить неполадки к обеду пятницы.

Причиной сбоя стали неисправности в наземном кабеле.

Elektrilevi katkestuste kaart reede hommikul.

Местная жительница Маргит сказала Delfi, что люди остались без электричества в четверг в 8.30. По ее словам, это не первая такая ситуация за этот месяц. Последний раз авария произошла 7 марта. Тогда электричества не было 3 или 4 часа.

Elektrilevi принесла клиентам извинения за причиненные неудобства.

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