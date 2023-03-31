В таллиннском районе сотни людей остались без электричества

В полночь электроэнергии не было у более чем 400 домохозяйств. Бригада техников Elektrilevi работала всю ночь и части потребителей вернули электричество.

Местная жительница Маргит сказала Delfi, что люди остались без электричества в четверг в 8.30. По ее словам, это не первая такая ситуация за этот месяц. Последний раз авария произошла 7 марта. Тогда электричества не было 3 или 4 часа.