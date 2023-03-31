В таллиннском районе люди более суток сидят без электричества(10)
В микрорайонах Мустйыэ и Лиллекюла в таллиннском Кристийне люди с утра четверга, 30 марта, сидят без электричества. По состоянию на утро пятницы, 31 марта, без электричества оставались около сотни клиентов. К обеду ситуация не разрешилась.
В полночь электроэнергии не было у более чем 400 домохозяйств. Бригада техников Elektrilevi работала всю ночь, и части потребителей вернули электричество.
В пятницу утром предприятие обещало полностью устранить неполадки к обеду, но позже сдвинуло срок на 17 часов вечера.
Причиной сбоя стали неисправности в наземном кабеле.
Местная жительница Маргит сказала Delfi, что люди остались без электричества в четверг в 8.30. По ее словам, это не первая такая ситуация за этот месяц. Последний раз авария произошла 7 марта. Тогда электричества не было 3 или 4 часа.
Фирма Elektrilevi принесла клиентам извинения за причиненные неудобства.
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