Международная федерация настольного тенниса готова вернуть россиян к соревнованиям при выполнении условий МОК

„Исполнительный совет ITTF одобряет недавнее заявление МОК о статусе игроков с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях.

Настольный теннис имеет долгую историю объединения людей даже тогда, когда политические связи были слабы. Он может строить мосты, что ведет к лучшему пониманию между людьми и открывает двери для развития мира так, как не могут исключения и раскол.

ITTF снова призывает к миру и однозначно осуждает войну в Украине. Мы солидарны с народом Украины и будем поддерживать украинское сообщество по настольному теннису, прилагая все усилия, чтобы все украинские игроки могли участвовать в настольном теннисе, паранастольном теннисе и молодежных соревнованиях по всему миру.

Столбом Олимпийского движения остается автономия, которую должны обладать спортивными организациями. Они должны нести исключительную ответственность за принятие решения о том, какие игроки могут участвовать в международных соревнованиях на основе их спортивных заслуг, а не по политическим соображениям или их паспортам.

Мы поддерживаем допуск игроков с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организованным ITTF и World Table Tennis, на суровых условиях нейтралитета.

ITTF учла рекомендованные Исполкомом МОК условия участия для этих игроков. ITTF просмотрит их и проконсультируется с другими федерациями для создания официальных инструкций, четко изложивших условия участия для игроков и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом.

Если все условия исполнены, первые игроки смогут принять участие в соревновании в мае.

Поскольку квалификация в финал чемпионата мира по настольному теннису ITTF в Дурбане 2023 года прошла, игроки с российскими и белорусскими паспортами не смогут участвовать. ITTF продолжит сохранять санкции против правительств россии и беларуси, которые были приняты 1 марта 2022 года“, – говорится в заявлении организации на официальном сайте.

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