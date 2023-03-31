В календаре высшей лиги эстонского футбола произошло несколько изменений

Игры второго тура состоятся в среду, 19 апреля. Перенесенный тур начнётся с игры „Пайде“ против „Левадии“, в 18:00 на стадионе в Пайде, в это же время „Вапрус“ сыграет дома с нарвским „Трансом“.

В 19:00 на „Спортланд арене“ между собой сыграют „Нымме Калью“ и „Флора“ и закончится игровой день в 20:00, матчем „Таммека“ - „Калев“.

В результате были внесены изменения в матчах 8 -го, 9 -го, 10 -го и 11 -го туров. Все изменения можно найти в календаре высшей лиги.

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