ФОТО | Бетонный блок на таллиннской тропе здоровья испачкали враждебной к украинцам надписью

Он сделал фотографию и прислал ее в редакцию Delfi. МуПо узнала об инциденте из письма Delfi.

„Мы известили о ситуации управу Нымме, которая отреагировала оперативно и удалит надпись с бетонного блока еще сегодня“, - сообщила главный специалист по связям с общественностью МуПо Меэли Хунт и поблагодарила внимательного горожанина за информацию.