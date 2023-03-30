30.03.2023, 22:10
ФОТО | Бетонный блок на таллиннской тропе здоровья испачкали враждебной к украинцам надписью(2)
Столичная Муниципальная полиция (МуПо) пообещала, что оскорбительные каракули вскоре будут удалены.
Разжигающую межнациональную вражду надпись обнаружил читатель, совершавший пробежку по Нымме-Харкуской тропе здоровья.
Он сделал фотографию и прислал ее в редакцию Delfi. МуПо узнала об инциденте из письма Delfi.
„Мы известили о ситуации управу Нымме, которая отреагировала оперативно и удалит надпись с бетонного блока еще сегодня“, - сообщила главный специалист по связям с общественностью МуПо Меэли Хунт и поблагодарила внимательного горожанина за информацию.