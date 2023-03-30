ФОТО | Сегодняшний случай с таллиннским автобусом вызвал оживленную реакцию комментаторов

Инцидент с водителем городского автобуса произошел примерно в 18 часов на перекрестке улиц Сыле - Пухангу.

„Скорее всего болты открутились, и колесо улетело, водитель притащил его обратно“, - описал ситуацию автор фотографии.

„По всей видимости, водитель находится в ожидании техпомощи“, - добавил очевидец инцидента.

Комментаторы по-разному отреагировали на случившееся.

Кто-то с юмором: „Переобувается на ходу“.

Кто-то критически: „Я так понимаю, у нас теперь городские автобусы ездят пока что-нибудь не отвалится...“