30.03.2023, 21:25
ФОТО | Сегодняшний случай с таллиннским автобусом вызвал оживленную реакцию комментаторов(3)
ФОТО: Serz Sem/EZ-дуны
Фотографию печального случая, произошедшего в четверг вечером на столичной трассе, опубликовал в группе „EZ-дуны!“ пользователь Serz Sem.
Инцидент с водителем городского автобуса произошел примерно в 18 часов на перекрестке улиц Сыле - Пухангу.
„Скорее всего болты открутились, и колесо улетело, водитель притащил его обратно“, - описал ситуацию автор фотографии.
„По всей видимости, водитель находится в ожидании техпомощи“, - добавил очевидец инцидента.
Комментаторы по-разному отреагировали на случившееся.
Кто-то с юмором: „Переобувается на ходу“.
Кто-то критически: „Я так понимаю, у нас теперь городские автобусы ездят пока что-нибудь не отвалится...“