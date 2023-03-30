ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (400-й день) | Задействован Московский механизм: страны ОБСЕ начали расследование нарушений прав украинских детей

Отношения между ЕС и КНР в дальнейшем будут определяться отношением Китая к войне РФ в Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. „То, как Китай отреагирует на войну Путина, станет решающим фактором“, - сказала фон дер Ляйен в Брюсселе. Ожидается, что она посетит Пекин на следующей неделе вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. „Председатель Си не смущен жестоким и незаконным вторжением в Украину и придерживается своей „безграничной“ дружбы с путинской Россией“, - сказала фон дер Ляйен. Пекин до сих пор не осудил агрессивную войну РФ в Украине. „Китай обязан играть конструктивную роль в поисках справедливого мира. Но этот мир может быть справедливым, только если он основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины“, - продолжила она. „Любой мирный план, закрепляющий российские аннексии, не может быть реализован“, - подчеркнула глава ЕК.