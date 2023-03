ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (400-й день) | Задействован Московский механизм: страны ОБСЕ начали расследование нарушений прав украинских детей

„Предполагаю, причиной (задержания. - Ред.) стала журналистская работа Эвана“, - сказал журналист Дмитрий Колезев. Как сообщила газета „Коммерсант“, репортера планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ. Эван Гершкович жил в Москве 6 лет, имел аккредитацию в МИД РФ. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times. Его материалы появлялись в The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.