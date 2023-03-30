ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (400-й день) | Задействован Московский механизм: страны ОБСЕ начали расследование нарушений прав украинских детей
Подводим итоги 400-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников международного „саммита за демократию“ к поставкам вооружений Киеву. „Когда вспыхивает пожар, борцы с огнем не могут ждать месяцами, пока им предоставят пожарные машины, или соглашаться, что пожарные рукава должны быть обязательны для коротких дистанций. Так же это работает и на войне. Чем больше ограничений для тех, кто защищается, тем больше потерь и разрушений, потому что пламя агрессии не знает ограничений. Вот почему защита демократии должна иметь все оружие, которое будет надежно гарантировать поражение агрессора“ - говорится в видеообращении главы государства. „Нам нужна победа - Украине и каждой из демократий мира. Победа в этом году!“ - подчеркнул Зеленский.
За прошедшие сутки ВС РФ нанесли по территории Украины 5 ракетных и 25 авиационных ударов и совершили 34 обстрела из РСЗО, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. Основные наступательные усилия при этом российская сторона концентрирует на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отбили на них более 60 атак противника, уточняется в документе. В эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Между тем авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения противника, а подразделения ПВО Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, указывается в сводке.
Корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу „о шпионаже“. По утверждению Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, репортер „осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса“. Екатеринбургские журналисты ранее написали, что силовики в гражданском задержали мужчину у ресторана в городе, натянув ему на голову свитер. Коллеги Гершковича говорили, что он работал над материалом про частную военную компанию „Вагнер“.
„Предполагаю, причиной (задержания. - Ред.) стала журналистская работа Эвана“, - сказал журналист Дмитрий Колезев. Как сообщила газета „Коммерсант“, репортера планируют доставить в Москву и арестовать в Лефортовском суде. Дело находится в производстве центрального аппарата ФСБ. Эван Гершкович жил в Москве 6 лет, имел аккредитацию в МИД РФ. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times. Его материалы появлялись в The New York Times, Foreign Policy, Politico Europe. Последнюю статью за авторством Гершковича The Wall Street Journal опубликовала 28 марта.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram прокомментировала задержание корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По ее версии, „то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике“. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь утверждал: „Речь идет не о подозрениях, он (репортер. - Ред.) был задержан с поличным“.
„The Wall Street Journal (WSJ) решительно отрицает утверждения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей“, - говорится в заявлении WSJ для прессы
Позже в четверг Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal (WSJ), гражданина США Эвана Гершковича по делу о „шпионаже“. „Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Гершковичу, подозреваемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ), в виде заключения под стражей“, - сказал ТАСС источник в правоохрантельных органах.
Международная организация „Репортеры без границ“ (RSF) подтвердила, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович „расследовал деятельность военной компании „Вагнер“, играющей заметную роль в войне России против Украины. По словам представителя RSF, организация „встревожена тем, что выглядит как месть“, в отношении сотрудника СМИ.
В Белом доме заявили, что Госдеп США находится в прямом контакте с властями РФ по поводу арестованного американского журналиста и активно работает над обеспечением консульского доступа к нему. „Мы глубоко обеспокоены тревожными сообщениями о задержании в России гражданина США Эвана Гершковича. Прошлой ночью представители Белого дома и Госдепартамента разговаривали с работодателем Гершковича, газетой Wall Street Journal. Администрация также связалась с его семьей“, - говорится в заявлении Белого дома. В администрации американского президента также напомнили о призыве к гражданам США немедленно покинуть Россию и воздержаться от поездок в страну в будущем.
Отношения между ЕС и КНР в дальнейшем будут определяться отношением Китая к войне РФ в Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. „То, как Китай отреагирует на войну Путина, станет решающим фактором“, - сказала фон дер Ляйен в Брюсселе. Ожидается, что она посетит Пекин на следующей неделе вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. „Председатель Си не смущен жестоким и незаконным вторжением в Украину и придерживается своей „безграничной“ дружбы с путинской Россией“, - сказала фон дер Ляйен. Пекин до сих пор не осудил агрессивную войну РФ в Украине. „Китай обязан играть конструктивную роль в поисках справедливого мира. Но этот мир может быть справедливым, только если он основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины“, - продолжила она. „Любой мирный план, закрепляющий российские аннексии, не может быть реализован“, - подчеркнула глава ЕК.
Белорусское МВД подтвердило, что житель Тульской области Алексей Москалев, приговоренный в России к двум годам колонии по уголовному делу о „дискредитации армии“, задержан на территории Беларуси по запросу полиции РФ. Москалев - отец 13-летней школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок. По данным суда, мужчина ранее сбежал из-под домашнего ареста.
Датская федерация фехтования (DFF) отменила международный турнир, который должен был пройти в Копенгагене. Причиной отмены стал допуск российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования со стороны Международной федерации фехтования (FIE). „Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии провести соревнования. Мы не можем сделать это в нынешних условиях, когда к участию допускаются российские и белорусские спортсмены“, - сказал председатель DFF Ян Сильвест Йенсен.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию - он начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. Призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. В этот раз планируется призвать 147 тысяч призывников.
Власти России отрицают планы проведения новой мобилизации для войны в Украины, при этом набирает оборот кампания по набору добровольцев и контрактников. Агентство Bloomberg в марте писало, что планируется набрать до 400 тысяч человек. Эту же цифру в четверг утром назвала в своем прогнозе британская военная разведка.
Господарский суд Киева не принял иск Украинской православной церкви (в прошлом - „Московского патриархата“), в котором УПЦ пыталась обжаловать решение Министерства культуры Украины о расторжении соглашения с УПЦ о пользовании Киево-Печерской лаврой. Иск был подан к государственному заповеднику „Киево-Печерская лавра“. Суд отметил, что в УПЦ не смогли обосновать заявления о том, что в случае выселения УПЦ из Лавры возникнет угроза уничтожения или повреждения имущества.
Франция вместе с группой из 45 других членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировала работу специальной миссии по расследованию нарушений прав человека, произошедших после вторжения России в Украину.
Как говорится в заявлении французского МИД, задействован так называемый Московский механизм. Он предполагает создание миссий экспертов или докладчиков для работы с нарушениями прав человека в какой-либо отдельной стране.
Этот механизм в связи с российским вторжением в Украину задействуется в третий раз. В прошлые два раза, в марте и июле прошлого года, докладчики ОБСЕ составляли подробные доклады о нарушениях прав человека со стороны российских военных.
На этот раз механизм задействуется „в связи с крайне серьезным воздействием российской агрессии против Украины на мирное население Украины, в особенности на детей“, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.