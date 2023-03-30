Госдепартамент призвал американцев немедленно покинуть Россию

Власти США поддерживают контакт с изданием, а также запросили консульский доступ к Гершковичу. В Госдепе заявили, что приоритетом для властей является безопасность американцев за рубежом; в связи с этим ведомство призвало остающихся в России граждан США немедленно покинуть страну, передает РБК.