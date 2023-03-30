За рубежом
30.03.2023, 19:49

Госдепартамент призвал американцев немедленно покинуть Россию

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Госсекретарь Энтони Блинкен
Госсекретарь Энтони Блинкен
ФОТО: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur | globallookpress

США обеспокоены арестом в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские власти обвинили в шпионаже, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление опубликовала в Twitter журналист CNN Наташа Бертран.

Власти США поддерживают контакт с изданием, а также запросили консульский доступ к Гершковичу. В Госдепе заявили, что приоритетом для властей является безопасность американцев за рубежом; в связи с этим ведомство призвало остающихся в России граждан США немедленно покинуть страну, передает РБК.

„Мы осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, надавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества“, — добавил Блинкен.

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