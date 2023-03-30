ЧП и криминал
30.03.2023, 19:00

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне мужчины

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Йоэл
Йоэл
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 40-летнего Йоэла, который может передвигаться в столичном районе Мустамяэ на велосипеде.

По данным полиции, Йоэл ушел сегодня из своего дома в Мустамяэ и не вернулся. Его жизнь и здоровье могут находиться в опасности.

Рост мужчины 185 см, у него длинные волосы и борода. Может передвигаться на черном велосипеде. Может быть одет в коричнево-красную разноцветную куртку, на голове темная лыжная шапочка.

Полиция просит всех, кто видел в последние часы Йоэла, позвонить по номеру 112.

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