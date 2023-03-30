Председатель совета Eesti Energia о гигантских выплатах руководству: в этом нет ничего экстраординарного

На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала, что не следовало бы выплачивать руководителям госпредприятия „фантастические премии“.

„На мой взгляд, совершенно недопустимо выплачивать за счет налогоплательщиков фантастические премии руководителям государственных предприятий, - сказала Каллас. – Совершенно непонятно, как можно выплачивать такие абсурдные бонусы от принадлежащего государству предприятия“.

Что думает о такой оценке совет Eesti Energia, назначая оставляющим свои посты руководителям компенсации в размере сотен тысяч евро?

Мере: совет не принимал экстраординарных решений

Председатель совета Eesti Energia Анне Мере, отвечая на вопрос, сказала, что, во-первых, впервые слышит подобную критику из уст премьер-министра. Во-вторых, в своей деятельности совет концерна руководствуется договорами, утвержденными несколько лет назад.

„Договор был заключен с членами правления восемь лет назад. Исходя из предпосылки, что человек приходит на работу на основании неких договоренностей и условий, и обе стороны должны ими руководствоваться. Нет ничего экстраординарного в решении совета предприятия. Совет действует в рамках условий. Если бы мы не соблюдали этот договор, это было бы беспрецедентно“, - сказала Анне Мере.

Речь идет о ежегодных выплатах по результатам труда и компенсациях, которые связаны с ограничением конкуренции во время действия трудового договора.

Nõukogu otsustas maksta eelmise aasta põhjal Eesti Energia juhtkonnale välja 75% võimalikust tulemustasust.

„Совет принял решение о том, чтобы сделать выплаты по результатам труда за прошлый год в размере 75% возможной выплаты по результатам труда. Это ежегодный рутинный процесс, который вытекает из условий договора“, - сказала Мере.

Что касается дополнительной компенсацией, связанной с запретом на конкуренцию, то о ее размере Мере предпочла умолчать, отметив лишь, что договор предусматривает определенные условия, которые применяются в различных случаях, и предавать их огласке сейчас неразумно.