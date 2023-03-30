Председатель совета Eesti Energia о гигантских выплатах руководству: в этом нет ничего экстраординарного(39)
Председатель совета концерна Eesti Energia Анне Мере сказала, что критика из уст премьер-министра объясняется, вероятно, тем, что правительство не знает содержания трудовых договоров руководителей государственного предприятия.
На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала, что не следовало бы выплачивать руководителям госпредприятия „фантастические премии“.
„На мой взгляд, совершенно недопустимо выплачивать за счет налогоплательщиков фантастические премии руководителям государственных предприятий, - сказала Каллас. – Совершенно непонятно, как можно выплачивать такие абсурдные бонусы от принадлежащего государству предприятия“.
Что думает о такой оценке совет Eesti Energia, назначая оставляющим свои посты руководителям компенсации в размере сотен тысяч евро?
Мере: совет не принимал экстраординарных решений
Председатель совета Eesti Energia Анне Мере, отвечая на вопрос, сказала, что, во-первых, впервые слышит подобную критику из уст премьер-министра. Во-вторых, в своей деятельности совет концерна руководствуется договорами, утвержденными несколько лет назад.
„Договор был заключен с членами правления восемь лет назад. Исходя из предпосылки, что человек приходит на работу на основании неких договоренностей и условий, и обе стороны должны ими руководствоваться. Нет ничего экстраординарного в решении совета предприятия. Совет действует в рамках условий. Если бы мы не соблюдали этот договор, это было бы беспрецедентно“, - сказала Анне Мере.
Речь идет о ежегодных выплатах по результатам труда и компенсациях, которые связаны с ограничением конкуренции во время действия трудового договора.
Nõukogu otsustas maksta eelmise aasta põhjal Eesti Energia juhtkonnale välja 75% võimalikust tulemustasust.
„Совет принял решение о том, чтобы сделать выплаты по результатам труда за прошлый год в размере 75% возможной выплаты по результатам труда. Это ежегодный рутинный процесс, который вытекает из условий договора“, - сказала Мере.
Что касается дополнительной компенсацией, связанной с запретом на конкуренцию, то о ее размере Мере предпочла умолчать, отметив лишь, что договор предусматривает определенные условия, которые применяются в различных случаях, и предавать их огласке сейчас неразумно.
Совет Eesti Energia не назначал руководству предприятия не предусмотренные договором отдельные компенсации, связанные с тем, что они покидают свои посты.
На состоявшейся сегодня пресс-конференции премьер-министр процитировала 86-ю статью Закона о государственном имуществе: члену правления можно (Каллас выделила именно это слово) выплатить дополнительную плату, учитывая результативность его работы. Размер дополнительной выплаты должен быть обоснован, при этом следует учитывать выполнение задач, стоящих перед коммерческим предприятием или целевым учреждением, созданную предприятием добавленную стоимость и рыночную позицию.
Как считает совет Eesti Energia, руководство концерна в полной мере выполнило задачи, поставленные работодателем, то есть государством, что позволяет произвести выплату по результатам труда.
„В прошлом году большинство поставленных работодателем задач было выполнено. Поэтому выплата по результатам труда обоснована, никто не говорит о внеочередных премиях. Я не предполагаю, что премьер-министр должна знать эти договорные условия, но как чиновник я просто подтверждаю, что при принятии решений совет исходит из договоров“, - повторила Анне Мере.
“Разумные условия ради привлечения сильных руководителей
Если учесть высказанные сегодня премьер-министром комментарии по поводу выплат руководству Eesti Energia, не придется ли при заключении договоров в будущем отдельно учитывать их и ставить условии при определении размера возмещений?
По словам Мере, в этом нет необходимости.
„Если мы хотим, чтобы экономика Эстонии росла, уровень жизни людей повышался, то мы должны понимать, что росту экономики способствуют предприятия, которые создают добавленную стоимость, новые рабочие места, претворяют в жизнь зеленый поворот. Руководители обязаны заботиться о том, чтобы предприятие устойчиво развивалось. Это возможно, если у предприятия сильные руководители, способные претворять планы, развивать предприятия и вносить вклад в экономику. Для того чтобы большие предприятия возглавляли хорошие и способные руководители, нужны разумные условия. Эти условия обговариваются во время переговоров. Так обстоят дела не только в Eesti Energia, а везде“, - сказала Мере.
Для того чтобы большие предприятия возглавляли хорошие и способные руководители, нужны разумные условия.
Отвечая на вопрос, как относится к словам министра финансов Аннели Аккерманн (Партия реформ), которая сказала, что компенсации, которые выплачивают руководителям, могут задевать социальный нерв общественности и общественное чувство справедливости, Анне мере сказала:
„Чувство справедливости… Разве договоры, которые мы заключаем со своими работниками, являются неправомочными? Какой месседж это несет обществу? Если мы работаем, мы хотим получать за свою работу зарплату, оговоренную в договоре“.
Что касается неопределенной критики, прозвучавшей из уст премьер-министра, то Анне Мере, по ее словам, непонятно, каким образом это может касается Eesti Energia.
„Eesti Energia действует в соответствии с ожиданиями, которые на концерн возлагает собственник. Если сказанные премьер-министром слова относятся к Eesti Energia, то мне эта критика непонятна“, - сказала в заключение Мере.