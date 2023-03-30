Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала новый состав Рийгикогу

Результаты выборов считаются провозглашенными на следующий день после публикации решения Республиканской избирательной комисси в издании Riigi Teataja. Тогда же начинают действовать полномочия нового состава Рийгикогу.

Первое заседание Рийгикогу нового созыва состоится в течение десяти дней, начиная с провозглашения результатов выборов. Созывает первое заседание парламента президент Эстонской Республики.

Партиям, прошедшим в Рийгикогу, будет возвращен внесенный ими перед выборами залог. Залог будет возвращен и независимым кандидатам, собравшим в своем избирательном округе более половины необходимой квоты.

Залог, не подлежащий возврату, в размере 141 918 евро будет перечислен в доход государства.