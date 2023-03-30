Михаил Кылварт: Таллинн продолжит проектирование Таллиннской больницы

„Мы неоднократно подчеркивали, что речь идет не о столичном, а общегосударственном проекте, в зоне обслуживания которого находятся не только жители Таллинна, но и треть населения Эстонии, - подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Организация услуги здравоохранения является задачей государства, поэтому именно государство обязано обеспечить наличие качественных медицинских услуг и современные условия для их оказания. Как известно, нынешние принадлежащие городу Таллинну здания Центральной больницы, которым 50-80 лет, нуждаются в замене. Но что произойдет, если город откажется от содержания больничной сети Таллинна, поскольку обязанность организации услуг здавоохранения возложена на государство?“

Как заявил мэр Таллинна, чтобы сохранить в рабочем состоянии старые больничные корпуса, городским больницам требуется все больше и больше финансовых ресурсов, и чем дольше затягивается период строительства новой больницы, тем больше средств приходится вкладывать и в старые здания. „Следовательно, необходимо продолжить реализацию проекта Таллиннской больницы, - сказал Кылварт. - В соответствии с заключенным между Эстонией и Европейской комиссией договором о поддержке плана по восстановлению и укреплению экономики Эстонии, были установлены конкретные временные рамки и контрольные точки для реализации проекта, первую из которых город Таллинн уже реализовал. Таким образом, вложив почти 4 миллиона евро только в проектирование, Таллинн уже не может оставить начатые работы незавершенными. Таллинн по-прежнему готов выполнить условия договора и продолжить развитие этого проекта. В данном случае у города есть правомерные ожидания, поскольку решение Европейской комиссии относительно плана по восстановлению всё еще в силе – никто его не отменял, не аннулировал и не признавал недействительным, в ходе суда государство также заявило, что формально решение об этом еще не принято.“

В 2019 году город Таллинн и министерство социальных дел подписали договор о сотрудничестве для подготовки к созданию Таллиннской больницы. Осенью 2020 года государство обратилось к городу Таллинну, заявив, что Таллиннская больница является приоритетом также и для государства, и сообщив о своем намерении включить Таллиннскую больницу в список поддержки из Фонда восстановления экономики ЕС. В конце сентября 2021 года Европейская комиссия одобрила финансирование плана восстановления экономики Эстонии, в том числе, 280 миллионов евро на строительство Таллиннской больницы. Таким образом было одобрено строительство к 2027 году нового медицинского городка в Таллинне в сотрудничестве между Эстонским государством и городом Таллинном, а также при поддержке Фонда восстановления экономики ЕС. В соответствии с вышеупомянутым соглашением, заключенным между Эстонией и Европейской комиссией, в документах были установлены конкретные временные рамки и контрольные точки для реализации проекта, то есть создания Таллиннской больницы. В качестве первого срока был установлен декабрь 2021 года, когда должен был быть заключен договор на проектирование, что город и выполнил.