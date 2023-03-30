Уже не только „эстонский“: Eesti Gaas нацелился на новый рынок

„В Эстонии природным газом пользуются 100 000 домохозяйств, а в Латвии около 400 000. Латвийским предприятиям мы продаем газ уже пять лет, а теперь хотим принять участие в открывающемся внутреннем рынке. Мы можем предложить покупателям более выгодную цену и надежное снабжение, поскольку в больших объемах закупаем газ напрямую у западных производителей“, - рассказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Eesti Gaas продолжает расширяться – сегодня 70% наших продаж приходится на зарубежные рынки, и этот показатель увеличивается с каждым днем. Успешное расширение позволило нам вырасти в крупнейшую в балтийско-финском регионе энергетическую компанию с частным капиталом. Помимо газа мы продолжим развивать и предлагать другие энергетические продукты – Eesti Gaas уже не просто „эстонский“ и далеко не только „газ“, - отметил Каасик.

Компания Eesti Gaas заключила соглашения с терминалами LNG, чтобы к осени этого года доставить в общей сложности десять газовозов – три поставки из США и Норвегии уже прибыли в литовский порт Клайпеды в январе и марте, и еще семь весной и летом прибудут в финский порт Инкоо. В прошлом году через Клайпедский порт Elenger закупил для своих клиентов пять танкеров газа.

В начале марта Eesti Gaas объявил о расширении в Польшу, где компания продает газ напрямую конечным потребителям, а также оптовым дистрибьюторам и торгует на местной газовой бирже.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов. После того, как в 2016 году компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Elenger стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе Финляндии-Балтии. В прошлом году более 70% продаж предприятия приходилось на внешние рынки.