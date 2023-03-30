30.03.2023, 17:10
Девять военных США погибли при столкновении двух вертолетов(4)
ФОТО: pixabay
В результате столкновения двух вертолетов Black Hawk в штате Кентукки погибли девять военных, сообщает телеканал ABC со ссылкой на военных должностных лиц.
Крушение вертолетов во время тренировочного полета произошло вечером в среду в округе Тригг. Причина катастрофы расследуется.
Два вертолета HH-60 Black Hawk входили в состав 101-й воздушно-десантной дивизии. Соединение в своем Twitter подтвердило гибель „нескольких человек“. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил, что отправится на военную базу Форт-Кэмпбелл в Кентукки, передает РБК.