Государственный суд не удовлетворил связанные с выборами жалобы, в законе следует точнее прописать регламент электронного голосования(10)
Сегодня Государственный суд не удовлетворил связанные с выборами жалобы Эстонской консервативной народной партии (EKRE), Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и Олега Иванова, но обратил внимание на то, что регламент электронного голосования следует прописать в законе более тщательно.
Коллегия Госсуда по конституционному надзору в той части решения, которое касается жалобы EKRE, отметила, что в настоящее время регламент электронного голосования вытекает из Законах о выборах в Рийгикогу, а также актов Республиканской избирательной комиссии и Республиканской службы по организации выборов. В связи с тем, что Правила проведения электронных выборов сильно ориентированы на подзаконные акты, они могут быть трудны для понимания даже людям с хорошими юридическими знаниями.
По оценке коллегии, понятно, что из-за быстрого развития технологий может быть сложно найти хороший баланс между негибкостью процесса внесения поправок в закон и изменениями и потребностями реальной жизни. Несмотря на это, у законодательной власти есть конституционное обязательство вносить в законы о выборах детально прописанные правила по всем важным вопросам, касающимся выборов, чтобы обеспечить контроль и общественное доверие к ним.
В жалобах, которые избиратели, наблюдатели, кандидаты и партии подавали в течение несколько лет в Госсуд, неоднократно ставились под сомнение надежность и соответствие электронного голосования Конституции. Как считает Коллегия, они были мотивированы в первую очередь техническими ошибками, допущенными при голосовании, или человеческими ошибками, допущенными при организации выборов, определенное недоверие вызывала также сложность понимания организационно-технической стороны э-голосования. При этом система э-голосования настолько защищена от возможных внешних атак, что Республиканской избирательной комиссии еще не приходилось отменять, приостанавливать или прекращать электронное голосование.
Как подчеркнул Госсуд, из-за постоянного технологического развития и растущих социальных ожиданий организация электронного голосования требует постоянного внимания со стороны законодательной и исполнительной власти. Особенно в ситуации, когда более половины избирателей предпочитают такой вид голосования.
Госсуд рассмотрел все связанные с выборами жалобы
В вынесенном сегодня решении Госсуд оставил без удовлетворения жалобы EKRE, ОЛПЭ и баллотировавшегося по списку этой партии Олега Иванова, которые касались в основном результатов электронного голосования на нынешних парламентских выборах и, в более широком смысле, соответствия электронного голосования Конституции. Как считали податели жалоб, из-за предполагаемых нарушений их результат на выборах оказался хуже реального.
Госсуд согласился с Республиканской избирательной комиссией, что следует оставить без рассмотрения две жалобы EKRE в основной части, так как они были поданы после установленного законом срока. Вместе с тем Коллегия, ссылаясь на жалобы, сочла нужным разъяснить возможные конституционные проблемы, связанные с электронным голосованием.
В части жалоб ОЛПЭ и Олега Иванова Госсуд согласился с Республиканской избирательной комиссией, что на основании утверждений подателей жалобы нельзя сделать вывод, что при определении результатов выборов были нарушены правовые нормы. По мнению Коллегии, вытекающее из Конституции требование, что выборы являются равными и прямыми, не противоречит тому, что при электронном голосовании личность избирателя устанавливается иным образом, чем при голосовании на бумажном носителе.
К настоящему времени Госсуд рассмотрел все связанные с выборами жалобы, которые были поданы суду.
С решениями Госсуда, которые касаются жалоб по поводу выборов, можно ознакомиться здесь. К решению, которое касается жалоб EKRE, приложение особое мнение председателя Госсуда Виллу Кыву.