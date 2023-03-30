ФОТО И ВИДЕО | В центральной части Риги обрушился 5-этажный дом
В четверг на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Латвии в 14.15 поступило сообщение о том, что в Риге на ул. Сатеклес произошло обрушение 5-этажного здания.
Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что на строительной площадке произошло обрушение здания, а под обломками оказались три припаркованных рядом с ним автомобиля, пишет латвийский „Дельфи“.
Также в ГПСС отметили, что дом был нежилой. На этой строительной площадке запланированы работы по возведению бизнес-центра.
По данным ГПСС, ведется эвакуация из прилегающего здания, а также обследуются конструкции дома.
На месте происшествия работают спасатели, Госполиция, Рижская муниципальная полиция, медики, представители строительной компании и Latvijas gāze.
Информации о погибших и пострадавших в результате обрушения пока не поступало.
В квартале вокруг места происшествия частично ограничено движение.