Айтишник против воров: мужчина две недели водил за нос телефонных мошенников, чтобы выяснить их схему
Марк работает в сфере IT не первый год и попытка мошенников заставить его перевести на их счет сумму почти в 4000 евро была обречена на провал с самого начала. Однако Марк решил, что просто положить трубку - скучно. В итоге он целых две недели общался с мошенниками, в деталях узнал, как именно строится данная схема развода и заодно - повеселился.
Я делал вид, что не могу найти нужную кнопку, что у меня ее нет
Марку позвонили первый раз 16 марта. Звонил латвийский номер, говорил мужчина.
„Уже тогда в процессе звонка я знал, что это мошенники - говорит Марк. - Он сказал, что я подавал какую-то заявку на закрытие какого-то счета. Я решил, что я не буду просто вешать трубку, а разыграю его“.
Маркответил, что ничего не подавал, удивился - какая такая заявка? На это ему сообщили, что кто-то воспользовался его персональными данными и теперь счет на его имя надо закрыть. Дальше следовала информация о том, что у банка, где этот счет находится, какие-то проблемы и нужно срочно вывести из него средства.