Айтишник против воров: мужчина две недели водил за нос телефонных мошенников, чтобы выяснить их схему

Я делал вид, что не могу найти нужную кнопку, что у меня ее нет

Марку позвонили первый раз 16 марта. Звонил латвийский номер, говорил мужчина.

„Уже тогда в процессе звонка я знал, что это мошенники - говорит Марк. - Он сказал, что я подавал какую-то заявку на закрытие какого-то счета. Я решил, что я не буду просто вешать трубку, а разыграю его“.

Маркответил, что ничего не подавал, удивился - какая такая заявка? На это ему сообщили, что кто-то воспользовался его персональными данными и теперь счет на его имя надо закрыть. Дальше следовала информация о том, что у банка, где этот счет находится, какие-то проблемы и нужно срочно вывести из него средства.

„На самом деле, выглядит это как какая-то чушь, набор слов. Но я сказал им: хорошо, а что нужно сделать?“ - рассказывает Марк.