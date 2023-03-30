МНЕНИЕ | В чужом глазу. Михаил Лотман – о „Мемориале“ и реабилитации нацизма

Беспочвенны, бездоказательны и циничны обвинения „Мемориала“ в реабилитации нацизма. Вообще отношение к нацизму в России цинично и руководствуется парафразой приписываемого Герману Герингу принципа: я определяю, кто тут нацист. Степан Бандера и Абдурахман Авторханов, при всей сложности их биографий, – выдающиеся сыны своих народов, антикоммунисты и борцы за независимость соответственно Украины и Чечни. Но отношение к ним в российской пропаганде разное. Заключенный нацистского концлагеря Степан Бандера, как считают в Кремле, – нацист, да такой отъявленный, что нацизмом заражается каждый, кто пройдет по улице, названной его именем. А вот Авторханов – другое дело, в нацистском лагере не сидел, зато активно с нацистами сотрудничал, так что к улице Авторханова у кремлёвской пропаганды вопросов нет.

К сказанному добавлю несколько соображений более общего характера. Преступник должен предстать перед судом. При этом суд должен быть законным, в противном случае этот орган правосудия превращается в инструмент беззакония. Жертвой политических репрессий может стать как святой, так и грешник, как жертва, так и преступник. Многие судебные процессы над лицами, обвиненными в сотрудничестве с нацистами, как и все политические процессы сталинской эпохи, были по сути своей расправами, оформленными в качестве юридической процедуры. Нередко обвинения были не только ложными, но и абсурдными (Петра Краснова, например, осудили за шпионаж), а обвиняемые были лишены права на защиту. Поэтому „красновцы“, чьё нацистское прошлое не вызывает сомнений, не могут считаться справедливо осужденными. Весьма вероятно, что они были военными преступниками, но также жертвами сталинского беззакония.



Когда скрывающийся от правосудия подозреваемый в совершении военных преступлений В. В. Путин предстанет перед Международным уголовным судом, он может быть уверен в соблюдении по отношению к нему норм судопроизводства, столь грубо попираемых в современной России.