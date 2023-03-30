Покидающий свой пост глава Eesti Energia получит 400 000 евро, остальные руководители - по 260 000. Министр считает, что это незаслуженно много

„В конце концов, мы все хотим, чтобы договоры и соглашения, заключенные с работодателем, были действительными“, — говорит Анне Мере, глава Совета Eesti Energia, чья повседневная работа связана с частным сектором — она руководит балтийским подразделением Fazer Bakery. Финансовые вопросы были прописаны в контрактах много лет назад, и на вчерашнем совещании не увидели причин менять решения, хотя этого требовала министр финансов Аннели Аккерманн.