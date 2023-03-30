30.03.2023, 15:50
Покидающий свой пост глава Eesti Energia получит 400 000 евро, остальные руководители - по 260 000. Министр считает, что это незаслуженно много(63)
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Совет Eesti Energia принял решение о том, что уходящие руководители получат премии и конкурентоспособную компенсацию в размере сотен тысяч евро. И это несмотря на критику министра финансов относительно того, что суммы могли бы быть меньше, пишет „Эстонский экспресс“.
„В конце концов, мы все хотим, чтобы договоры и соглашения, заключенные с работодателем, были действительными“, — говорит Анне Мере, глава Совета Eesti Energia, чья повседневная работа связана с частным сектором — она руководит балтийским подразделением Fazer Bakery. Финансовые вопросы были прописаны в контрактах много лет назад, и на вчерашнем совещании не увидели причин менять решения, хотя этого требовала министр финансов Аннели Аккерманн.