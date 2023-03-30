Международная федерация легкой атлетики не допустит российских спортсменов, несмотря на решение МОК

В среду пресс -служба World Athletics сообщила ТАСС, что Всемирная организация по легкой атлетике не собирается допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, согласно недавним рекомендациям Международного олимпийского комитета.

„Позиция World Athletics не изменилась, все было изложено после заседания нашего совета на прошлой неделе. Как заявил МОК, соответствующие международные федерации несут ответственность за принятие решения по этому вопросу по своим видам спорта“, – приводит заявление организации FT.

Президент World Athletics Себастьян Коу заявлял ранее: „Смерть и разрушения, которые мы наблюдаем в Украине в течение последнего года, включая смерть около 185 спортсменов, лишь укрепили мою решительность в этом вопросе“.

Европейские игры пройдут в Кракове и ряде городов Польши с 9 по 25 июня этого года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.