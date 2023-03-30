МНЕНИЕ | Они не вернутся. Алексей Яблоков — о тех, кто уехал

— Ничего смешного. Я и сама у них спрашиваю, когда есть возможность. Но они молчат или отвечают неопределенно. У меня приятель в Европе — так его несколько раз в день мотает от „никогда не вернусь, проклятые русские“ до „я — русский, фу эта Европа!“

— Дурак ваш приятель.

— Очень веский аргумент.

— Да какие же еще нужны аргументы, душечка! Вы почитайте Бунина, Ходасевича, Набокова — вспомните, что с эмигрантами творилось в начале XX века…

— „Белой акации цветы эмиграции“… Знаем, помним, но все-таки это другое. Тогда люди уезжали навсегда, обрывали связи с родиной, а сейчас как будто все разбежались, но надеются вернуться.

— А вы травили когда-нибудь муравьев?

— Что?

— Муравьев травили? Представьте себе муравейник. Если плеснуть туда уксуса, муравьи начинают разбегаться, но не очень далеко. Те, что в эпицентре, сразу погибнут, а те, что успели убежать, будут суетиться на периферии, поглядывая на разрушенный муравейник — вдруг уже можно возвращаться?

— Серьезно? Как вообще можно сравнивать человека с муравьем?

— Очень даже можно. Человек — животное, у него есть инстинкты.

— Нет! Нет! Человек — не животное. Осознание свободы воли, выбора… Высшая нервная деятельность… Соборность, в конце концов…

— Ахахахаха! Я сейчас умру от смеха, если кто-нибудь еще произнесет это слово. Какая там соборность. Стадо! Оно боится и разбегается. А дальше каждый — сам за себя.

— Вы, голубчик, еврей, поэтому так говорите…

— Да-да, у меня вместо соборности — богоизбранность. Я сорок лет готов ходить по пустыне, лишь бы от меня отвязались со своей соборностью.

— Оно и видно, молодой человек.

— Вы можете просто и без пафоса сформулировать: чего вы хотите?

— Я уже сказала: хочу услышать голоса тех, кто уехал. Я хочу знать, как они себя чувствуют, что думают? На что рассчитывают? и т.д.