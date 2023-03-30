Агрессивный мужчина вынес из магазина товара на 500 евро и напал на охранника

29 марта в полицию поступило сообщение о том, что из магазина на улице Нылваку в Тарту вышел мужчина, который вынес из магазина товара на сумму около 500 евро. Охранник магазина пытался остановить злоумышленника, но тот напал на него на парковке у магазина. Прибывшая на место полиция задержала агрессивного мужчину, подозреваемого в краже. Пострадавший обратился в травмпункт за первой помощью.

Кроме этого, в ночь на 30 марта поступило сообщение о том, что в квартире на улице Рингтеэ в Тарту между сожителями вспыхнула ссора, в ходе которой 37-летняя женщина ударила острым предметом 33-летнего мужчину. Полиция задержала женщину в качестве подозреваемого. Мужчины медики скорой доставили в больницу для оказания первой помощи.

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29 марта полиция получила вызов в дом, расположенный на улице Суур каар в Тарту, где между двумя друзьями завязалась драка. В ходе потасовки пострадал 45-летний мужчина, которого медики доставили в травмпункт. Подробности происшествия установит полиция в рамках уголовного производства.

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