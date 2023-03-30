ФОТО | Весна? Нет, не слышали! Часть Эстонии накрыло снегом

Так, сегодня около восьми часов утра на 48 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, то есть в деревне Валма в Вильяндимаа, произошла авария, когда из-за скользкого дорожного покрытия легковой автомобиль Mazda вылетел в кювет. На место приехала и скорая помощь, но, к счастью, водитель, который был в машине один, не пострадал.

Согласно прогнозу погоды, снега стоит ожидать и в ближайшие дни. В пятницу утром снег пройдет по всей Эстонии. Дальнейшие дни тоже исключением не станут. Более подробный прогноз на ближайшее время читайте ЗДЕСЬ.

Когда среднесуточная температура воздуха достигает плюсовых отметок, водители начинают задумываться о смене шипованных зимних шин на летние. О том, менять их сейчас или нет, читайте ЗДЕСЬ.

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