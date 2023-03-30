ФСБ заявила, что задержала корреспондента The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже

Как утверждает спецслужба, Гершкович „действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса“. Журналиста задержали „при попытке получения секретных сведений“, сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет).

Ранее уральские СМИ сообщили о том, что Гершкович пропал в Екатеринбурге.

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