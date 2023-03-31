„Вот закончится война, приму гражданство и уеду жить в Россию“. Почему жители Эстонии хотят взять российское гражданство?

В последние месяцы звонков с вопросами о смене гражданства стало больше

На сайте посольства Российской Федерации в Эстонии процедура приема в гражданство подробно не расписана, дозвониться на консультацию оказалось практически невозможно. Зато с первого раза получилось связаться с туристическим эстонским агентством, занимающимся не только продажей путевок, но и подготовкой документов для ходатайства о приеме в гражданство РФ. Моя легенда проста: моя мама хочет получить российское гражданство, решаю уточнить некоторые моменты.

Разговорившись, консультант на том конце провода отметила, что в последние несколько месяцев звонков с вопросами о смене гражданства стало больше.

„Хотя не так много, как, к примеру, три года назад. Но намного больше, чем в середине 2022-го, — рассказывает консультант и предполагает, что это связано с ситуацией в стране-соседке. — Конечно, люди, видимо, были в растерянности. А сейчас решили, что можно снова вернуться к этому вопросу“.

На российское гражданство в упрощенном порядке могут подать документы в Эстонии только лица без гражданства, рожденные до