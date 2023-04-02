Новости Эстонии
02.04.2023, 16:09

Пора снижать цены? В Швеции Lidl начал ценовую войну, в Эстонии торговые сети делают ставку на скидки

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Ликуйте, любители сыра и кофе. Ваш чек может оказаться на сумму чуть меньше, чем раньше
Ликуйте, любители сыра и кофе. Ваш чек может оказаться на сумму чуть меньше, чем раньше
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Хотя цены на многие составляющие сырья падают, стоимость продуктов не спешит падать вслед. Этому мешает, кроме прочего, отсутствие государственной поддержки для производителей, пишет Delfi Ärileht.

В Швеции Lidl начал ценовую войну, которая была подогрета посланием министра финансов этой страны последовать примеру других немецких сетей и начать продавать колбасу и сыр дешевле. Lidl решил снизить цены на некоторые продукты, потому что шведы уже начали делать покупки в Норвегии. Представители эстонских розничных сетей говорят, что такие кампании проводятся в Эстонии уже давно. Ожидается ли снижение цен? В конце концов, цены на многие ресурсы, которые прежде росли, теперь показывают тенденцию к снижению.

Директор по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару говорит, что они получили первые слабые сигналы от производителей о том, что закупочные цены на продукты могут начать снижаться, особенно на молочные продукты. Но было бы преждевременно делать вывод, что это приведет к более широкомасштабному падению цен, скорее, это пока исключение.

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