Пора снижать цены? В Швеции Lidl начал ценовую войну, в Эстонии торговые сети делают ставку на скидки

В Швеции Lidl начал ценовую войну, которая была подогрета посланием министра финансов этой страны последовать примеру других немецких сетей и начать продавать колбасу и сыр дешевле. Lidl решил снизить цены на некоторые продукты, потому что шведы уже начали делать покупки в Норвегии. Представители эстонских розничных сетей говорят, что такие кампании проводятся в Эстонии уже давно. Ожидается ли снижение цен? В конце концов, цены на многие ресурсы, которые прежде росли, теперь показывают тенденцию к снижению.