30.03.2023, 09:12
ВИДЕО | Высокое напряжение! Между баскетболистами „Калев/Крамо“ и „Шоле“ завязалась потасовка
Первая полуфинальная игра Кубка Европы по баскетболу, состоявшаяся между „Калев/Крамо“ и „Шоле“ в ледовом дворце „Тондираба“, была напряженной, чему свидетельствует инцидент, произошедший за две минуты до конца матча.
Центровой „Калев/Крамо“ Мартинш Мейерс боролся с игроком „Шоле“ Борисом Далло за потерянный мяч, когда внезапно вмешался центровой французского клуба Джастин Паттон и схватил Мейерса. Как разрешился инцидент, смотрите в видео!
„Калев/Крамо“ выиграли игру в среду со счетом 80:73. Ответная встреча состоится 5 апреля во Франции.
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